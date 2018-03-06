Кортеж Порошенко средь бела дня сбил пенсионера: появилось видео

В соцсетях появилось видео, как в центре Киева, на пересечении улиц Шелковичная и Институтская, возле офиса партии "5.10" президентский кортеж сегодня сбил пожилого мужчину.

Член партии "5.10"Сергей Орлов опубликовал видео в своем Facebook. "Дедушка жив, уехал на скорой. Как все происходило — смотрите в видео", – написал он.

На кадрах видно, что постовой-регулировщик вначале даже не обратил внимание на ДТП, пропуская другие машины, и только спустя некоторое время решился подойти к дедушке, чтобы оказать тому помощь.

В комментариях люди отмечают: "Они еще из деда сделают подозреваемого и террориста", "В нормальной европейской стране – президент уже подал бы в отставку, а сколько людей такие кортежи сбивают, когда нет камер, например? Если бы это случилось, например, бы даже в Польше – уже б 20...30 тысяч людей были бы на улице, Украина – не та страна, это страна рабов! Тут же даже официальной сводки и ИЗВИНЕНИЙ, наверное, не будет – цари не извиняются перед рабами. Иногда стыдно что украинец и живу в этой стране", "Сбили как собаку бездомную, увезли как собаку, то ли еще будет! Думаю в скором времени даже с дороги убирать не будут, как тех же сбитых собак" и др.

Также видео инцидента уже появилось на YouTube:

Как сообщалось ранее, дедушка серьезно пострадал, но смог подняться и сесть на лавочку на тротуаре. Патрульные полицейские оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали скорую. Медики отметили, что мужчина получил травмы средней тяжести.

Автомобиль, совершивший ДТП, остался на месте происшествия. Машины кортежа продолжили движение. На капоте машины есть вмятина.

По словам очевидцев, пострадавший нарушил правила дорожного движения — перебегал дорогу на запрещенный сигнал регулировщика.

Напомним, 6 марта в центре Киева в правительственном квартале на улице Лютеранской, 30, неизвестный напал на мужчину и ударил его ножом, в результате чего потерпевший умер.