Жуткая находка. В России на Дальнем Востоке нашли мешок с 26 парами отрубленных конечностей

В России неподалеку от дальневосточного города Хабаровск на одном из участков протоки Бешеная нашли мешок с 26 парами отрубленных человеческих конечностей.

"Останки были найдены во время обследования береговой линии. Поводом к оперативным мероприятиям послужило частное сообщение о том, что на берегу най дена человеческая рука", - сообщает новостное агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

В настоящее время по отпечаткам пальцев специалисты проводят целую серию дактилоскопический экспертиз.

Как позднее сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, жуткая назодка не имеет криминального происхождения. "По обнаруженным кистям рук ранее проводились судебно-медицинские исследования и принимались меры к установлению сведений о неопознанных трупах", - сообщает ведомство.

СК подчеркивает, что находка не имеет криминального происхождения. В то же время отмечается, что кисти рук "были утилизированы не предусмотренным законом способом".

В связи с происшествием проводится проверка. "Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц судебно-медицинского учреждения города Хабаровска, отвечающих за утилизацию указанных биологических объектов", - сообщает СК РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве в лесу нашли расчлененное тело человека.