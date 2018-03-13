В Тернополе студента-поляка выдворили из страны за публичное сожжение трезубца, фото

Юноша из Польши, который является студентом одного из высших учебных заведений Тернополя, был выдворен из Украины за хулиганские действия.

Поляк в кафе публично сорвал со стены и бросил в камин герб Украины. Как сообщает в Facebook пресс-служба Службы безопасности Украины, действия 19-летнего студента был расценены, как намерение к разжиганию национальной вражды.

"Ввиду отсутствия в действиях иностранца состава преступления и одновременно несоответствие его дальнейшего пребывания в Украине интересам обеспечения безопасности нашего государства, 12 марта правонарушителя принудительно возвращено на территорию Польши с запретом въезда в Украину сроком на три года", - сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечено, что о преступлении в правоохранительные органы сообщило руководство заведения общественного питания. Активную позицию в данном вопросе заняло и руководство вуза.

Как сообщалось ранее, украинские пограничники не пустили в страну российского байкера по прозвищу "Водяной" из любимого мотоклуба президента РФ Владимира Путина "Ночные волки".