Голодная смерть: на Закарпатье асоциальное поведение матери привело к смерти трехлетнего малыша, видео

В селе Дротынци Закарпатской области 26-летняя местная жительница оставила на долгое время двух малолетних детей, в результате чего один из них умер от голода.

Как говорится в сюжете ТСН, мать злоупотребляла спиртными напитками, а после получения соцпомощи на детей вообще пропала на долгое время.

По информации авторов материала, 5-летняя девочка просила еду у соседей и таким образом смогла выжить. Ее трехлетний братик не выходил из дома, долгое время плакал, а затем ослаб и умер.

Нашел мертвого ребенка спустя сутки в кроватке отец, который вернулся с заработков. Он вызвал полицию, сотрудники которой по факту гибели ребенка открыли уголовное производство.

Вскрытие показало, что мальчик умер от голода. Вместе с тем, участковая медсестра уверяет, что месяц назад осматривала малыша – он был здоров и накормлен.

Отмечается, что мальчик отставал в развитии. Возможно, причиной этому было систематическое недоедание.

В полиции заявили, что горе-матери за умышленное убийство ребенка грозит до 15 лет лишения свободы. Однако задержать ее не удалось, она снова исчезла в неизвестном направлении.

Напомним, аналогичный случай произошел ранее в Харькове. Нетрезвые бабушка и дедушка три дня морили голодом малолетних внуков, которых чудом удалось спасти.