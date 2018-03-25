25 марта – какой праздник: что нельзя делать на Благовещение Пресвятой Богородицы

Благовещение Пресвятой Богородицы по григорианскому календарю верующие отмечают 7 апреля, а вот по юлианскому календарю христианские конфессии отмечают этот праздник 25 марта.

В этот день обязательно стоит сходить в церковь, а также придерживаться религиозных предписаний, ведь Благовещение – важнейшая дата Великого поста.

Благовещение: что нельзя делать

В этот день нельзя:

1. Работать и вообще начинать любые важные. Есть даже поговорка: "Крота Бог ослепил за то, что он копал землю на Благовещенье".

2. Развлекаться и веселиться – так как это религиозный праздник и в этот день нужно заботиться о душе, а не о теле.

3. Заниматься сексом и предаваться другим плотским соблазнам.

4. Венчаться.

Зато в этот день можно сделать небольшое послабление поста: вкушать рыбу, допустим бокал вина.

Символом праздника являются лилия: они олицетворяют чистоту и непорочность Девы Марии.

Печь специальные постные булочки, проскуры, заготавливать благовещенскую соль, которую считают лечебной

Приметы на Благовещение

Если накануне Благовещения ночь теплая, весна будет ранняя и дружная.

Если утром на Благовещение ясно и солнечно, то год будет удачным и урожайным.

Если на Благовещение снег и морозно, то весна будет поздней и "недружественной", а холода могут продержаться до мая.

Если на Благовещение дождь – лето будет засушливым.

Ласточки еще не вернулись – весна будет холодной.