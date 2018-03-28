Сколько веточек вербы должно быть в букете: приметы и суеверия на Вербное воскресенье-2018

1 апреля Украина празднует великий православный праздник – Вербное воскресенье-2018.

В этот день люди ходят в церковь и святят веточки вербы и ивы. Рвать вербу нужно накануне праздника – в Лазареву субботу. И с этими ветками нужно приходить на освещение святой водой, которое начинается ночью.

Сколько веточек вербы должно быть в букете – вопрос спорный, на который священники не дают однозначного ответа. Вербу люди несут в церковь как символ. Кто-то старается сорвать непарное количество ветвей, а кто-то – столько же, сколько в его семье человек.

Освященную вербу хранят дома целый год. Если за это время верба проросла – есть примета, что лучше ее высадить, но ни в коем случае не в своем дворе (можно смерть накликать) – лучше высадить росточки в лесу или возле реки.

Вербное воскресенье: приметы для девушек и заговоры

Этот день мог положить начало долгим и счастливым отношениям. Для этого девушки, которые хотели выйти замуж за конкретного парня, весь день (с самого утра и до позднего вечера) думали именно об этом парне.

Кроме того, в Вербное воскресенье девушки делали приворот на вербу. Рано утром находили молодую вербу и ломали на ней небольшую веточку со словами: "До тех пор, пока верба за иконой лежать будет, до тех пор меня муж не разлюбит, не забудет. Аминь". После чего, как несложно догадаться, эту веточку хранили дома за иконами.

Есть еще один вариант любовного заговора в Вербное Воскресенье. Еще до восхода солнца девушка должна наломать вербовых веточек и со всей верой и любовью заговорить их: "Как Вербное воскресенье в радость всему миру православному, так бы я была в радость моему милому, рабу Божьему (имя). Как ждет люд крестьянский звона колокольного к обедне праздничной, так бы раб Божий (имя) ждал меня, поджидал меня, в людской толпе искал меня, в окне выглядывал, всюду высматривал. И кидался бы, и бросался бы на встречной тропе и тянул ко мне руки белые. Как не будет Вербный праздник церковью забыт, так и не забудет меня никогда раб Божий (имя). Аминь". Такие веточки девушка хранит у себя в спальне до тех пор, пока не сбудется загаданное.

Приметы на Вербное воскресенье

Считается, что человек, который съест почку освященной вербы, непременно будет иметь успех в важном деле. А если положить почки от вербы в тесто, то тем самым хозяйка прибавит здоровья всем отведавшим угощение.

Есть немало примет и на погоду в этот день:

Если погода ясная и теплая, по одной из примет, урожай фруктов и злаков будет хорошим.

Ветер, который дует в такой день, будет сопровождать все лето.

Солнечная и безветренная погода в этот особый день обещает теплое лето.

Также в Вербное воскресенье рекомендуется заниматься пересадкой комнатных растений, чтобы они не только отлично росли, но и привлекали в дом богатство (для выполнения последнего условия – нужно выбирать растение с толстыми листьями).

Ранее "Главред" писал о том, когда и сколько дней смогут отдохнуть украинцы на Пасху-2018. К слову, в Украине праздник Воскресения Христова утвержден на государственном уровне.