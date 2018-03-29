"Для защиты страны". Порошенко подарили "волшебную палочку", фото

Президент Петр Порошенко поделился, что студенты Украинской академии лидерства подарили ему "волшебную палочку".

К вещи привязана бирка, на которой говорится, что она предназначена "Для защиты страны", свидетельствует фото, опубликованное на странице главы государства в Facebook.

"Сегодня (28 марта — Ред.) получил от студентов... необычный подарок. Они на один день открыли в Киеве "Мастерскую волшебных палочек", чтобы показать: даже самые красивые палочки не стоят ничего без активных граждан, которые готовы действовать", — отметил украинский лидер.

Напомним, в январе во Львове Петр Порошенко встретился с генерал-губернатором Канады, астронавтом Жюли Пайетт, чиновница подарила ему фото Украины, сделанное в космосе. Посмотреть снимок можно здесь.