"Она сошла с ума". В России учительницу и школьницу уличили в лесбийском романе

В городе Боровичи Новгородской области РФ учительницу биологии и завуча Ирину Сергеевну уличили в половой связи с десятиклассницей Лерой.

Соответсвующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале Mash.

Согласно обнародованным данным, девочка - явная любимица учительницы. Они публикуют в соцсетях общие фото, признания в любви и в трепетных чувствах.

Однако недавно матери Леры прислали откровенный фотоснимок якобы из Instagram-stories учительницы. На ней полуобнаженная школьница и учительница слились в страстном поцелуе.

Немедленно разразился скандал. Обе фигурантки называют снимок сфальсифицированным с помощью Photoshope. Учительница утверждает, что у нее нет такой одежды в гардеробе, а школьница говорит, что "грудь на фотографии не ее размера вообще".

Сейчас местные правоохранители начали доследственную проверку инцидента.

"Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и соответствие изложенной информации действительности. В случае подтверждения информации о половой связи педагога и подростка будет незамедлительно принято решение о возбуждении уголовного дела", — прокомментировали в Следственном комитете.

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