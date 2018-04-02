Будни Укравтодора: на Тернопольщине из-за ямы на дороге перевернулся и вспыхнул молоковоз с водителем, видео

В Тернопольской области глубокая яма на узкой дороге стала причиной масштабного дорожно-транспортного происшествия.

На опубликованном в Facebook видео с камеры Службы автомобильных дорог видно, как молоковоз не смог объехать на повороте яму из-за попутного автомобиля, вследствие чего перевернулся.

Во время скольжения об асфальт в молоковозе загорелся один из газовых баллонов и пламя быстро распространилось по всему автомобилю. Из охваченной огнем кабины выскочил водитель, у которого загорелась верхняя одежда. Мужчине удалось быстро об асфальт потушить куртку. На кадрах видно, что на дорогу из цистерн вылилось почти все молоко, окрасив проезжую часть в белый цвет.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман летом 2017 года заявлял, что его правительство в течение трех-пяти лет наведет порядок на дорогах. Глава правительства обещал, что украинцы ощутят изменение качества дорог в стране.