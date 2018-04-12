Кинопремьеры недели. Гигантские монстры, жестокие игры и бесчеловечные эксперименты

В четверг, 12 апреля, в украинский кинопрокат выходит приключенческий блокбастер "Ремпейдж", снятый по мотивам легендарной игры 80-х, два хоррора-"ужастика" - "Незнакомцы: Жестокие игры" и "Правда или действие", итальянский мультфильм о гениальном ученом и художнике Леонардо да Винчи, а также научно-фантастический триллер о генетических экспериментах "Титан".

1."Ремпейдж", режиссер Бред Пейтон. Экранизация хорошо известной на западе видеоигры середины 1980-х. В главной роли - Дуэйн "Скала" Джонсон (Джуманджи: Зов джунглей, Спасатели Малибу, Полтора шпиона, Разлом Сан-Андреас), который играет приматолога Дэвида Окойе. Впрочем, главным украшением фильма наверняка станут трое животных, превращенных в монстров из-за неудачного эксперимента − гигантский ящер, горилла и волк. Разгром пары-тройки американских мегаполисов прилагается.

2."Незнакомцы: Жестокие игры", режиссер Йоханнес Робертс. В главной роли − Кристина Хендрикс (Скрюченный домишко, сериал "Безумцы"). Сюжет кино, в общем-то, более менее-традиционен для американских хорроров. Обычная семья отправляется в путешествие и, в ходе него, прибывает в парк для трейлеров − чтобы навестить родных. Но парк оказывается обезлюдевшим, а ближайшей ночью к героям заявляются трое психопатов в масках. Отчаянная борьба за жизни всеми подручными средствами идет в комплекте.

3. "Правда или действие", режиссер Джефф Уодлоу. Компании людей, решившей на отдыхе в Мексике сыграть в привычную игру, начинают мешать сверхъестественные силы. Тепер каждый, кто-то слукавит или откажется выполнять действие, обречен на смерть. И неизвестно, кто в конечном итоге станет победителем в жестокой игре.

4."Титан", режиссер Леннарт Раффт. Американский летчик Рик Янссен (Сэм Уортингтон, "Аватар", "Терминатор 4") проходит отбор для участия в военном эксперименте. Ученые желают создают человека, способного выжить в невыносимых условиях Титана – спутника планеты Сатурн. Такие люди нужные потому, что экологическая катастрофа скоро сделает жизнь на Земле невозможной. Эксперимент вроде проходит удачно. Но вскоре проявляется небольшой побочный эффект, который, однако, угрожает жизни Рика, его семьи, и, в конечном итоге, всему человечеству.