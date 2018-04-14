Армейский способ. В России военные на трассе уронили танк в кювет

В Бикинском районе (Хабаровский край, РФ) на обычной дороге гусеничный танк попал в дорожно-транспортное происшествие.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Рамблер/авто в пятницу, 13 апреля. Согласно обнародованным данным, танк выехал на "общегражданскую" трассу – для того, чтобы перевезти тяжелую гусеничную технику. Кроме того, военные заявили о том, что водитель одного из тралов допустил съезд с дороги.

<p>Последствия аварии удалось быстро устранить. В результате ДТП пострадавших нет.</p> <p>На имеющийся видеозаписи четко видно, как перевернувшийся танк лежит на обочине дороги. Кроме того, по словам местных журналистов, вместе с танком в кювет упал и колесный транспортер.</p> <p> </p>

Последствия аварии удалось быстро устранить. В результате ДТП пострадавших нет.

На имеющийся видеозаписи четко видно, как перевернувшийся танк лежит на обочине дороги. Кроме того, по словам местных журналистов, вместе с танком в кювет упал и колесный транспортер.

Напомним, ранее в России начали продавать детские игрушки в виде танков.