В Германии подростки нашли клад, принадлежавший известному королю. Видео

13-летний парень вместе с другом исследовал немецкий остров Рюген, расположенный в Балтийском море.

Юные археологи увидели блестящий предмет. Позднее выяснилось, что тот сделан из серебра.

О находке ребята сообщили профессионалам. После этого за дело взялись археологи-профессионалы. В ходе раскопок они нашли сотни серебряных монет, жемчуг, кольца и браслеты.

Историки говорят, что принадлежал клад знаменитом королю Харальду, Гормссона, более известному как Харальд I Синезубый. Именно он в 965 году окрестил Данию. К тому же Харальд считается одним из католических святых.

Ранее в польском соборе нашли золотой клад на миллион долларов. Сокровище было спрятано примерно после 1652 в соборе во времена шведских вторжений.

Напомним, в Индийском океане нашли легендарные сокровища знаменитого пирата.