Технологии вынудили Обаму назвать Трампа "полным гов*ом". Видео

На канале популярного издания BuzzFeed появилось вирусное видео, на котором якобы экс-президент США Барак Обама в непристойных выражениях характеризует своего коллегу Дональда Трампа.

Таким образом режиссер фильма "Прочь" Джордан Пил попытался предупредить человечество о том, что развитие технологий угрожает человечеству нарастанием тотальной цифровой дезинформации. Используя программу fakeapp, позволяющее накладывать на видео чужие лица и анимировать их, Пил заставляет Обаму произнести:

"Мы вступаем в эру, в которой наши враги могут сделать видео, в котором все будет выглядеть и звучать, как настоящие - даже если они в реальности никогда не произносили подобных слов. Например, они могут заставить произносить меня вещи вроде "Киллмонгер (злодей из комиксов Marvel - прим.) был прав" или "Бена Карсона угнетали расисты". Или вот попроще: "Президент Трамп - полное и законченное гов*о". Понимаете, я никогда не говорил подобных вещей, по крайней мере, обращаясь к аудитории, но кто-то это мог сделать за меня, например, Джордан Пил".

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Появившись в кадре одновременно с анимированным Обамой, он предупреждает, что в эпоху развития технологий доверять можно только проверенным СМИ. За сутки ролик набрал более 700 тысяч просмотров.