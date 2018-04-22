День Земли-2018: почему мы отмечаем этот праздник

Мир отмечает День Земли дважды: один раз с миротворческой и гуманистической целью – в день весеннего равноденствия (20 марта в этом году), а второй – 22 апреля.

22 апреля празднуется Международный День Земли. Он призван напомнить каждому из нас, что Земля ее экосистемы – это наш общий дом, который обеспечивает нам жизнь, привлечь внимание общества и каждого человека к проблемам планеты и окружающей среды. Напомнить, что каждый нас должен в меру своих сил и возможностей хранить наш общий дом. В этот день мировое сообщество подтверждает свои обязательства, принятые на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году.

День Земли: история

Отмечать День Земли 22 апреля придумали в США еще в 1970 году, международной же акцией этот день стал в 1990 году.

При этом каждый год День Земли посвящен определенной теме.

Земля – какая она?

Возраст нашей Матери-Земли примерно 4,5 миллиарда лет. Ее "талия"-экватор – почти 40010 км. Расстояние от поверхности до центра равно 6378 километров.

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Действительно твердые породы (литосфера) составляют всего около 70 км. А вот чем "дальше в лес", то есть вглубь, тем более жидкие встречаются породы. Что касается поверхности, то примерно 70,8% поверхности нашей планеты занимает Мировой океан.

Звание самых горячих мест на Земле удерживают Долина Смерти (55,8 градусов по Цельсию – 10 июля 1913 года) в Калифорнии и Эль Азизия в Ливии (57,8 градусов по Цельсию – 13 сентября 1922 года). А вот самым холодным на Земле считается Антарктика (-89 градусов по Цельсию на исследовательской станции "Восток" – 21 июля 1983 года), а среди обитаемых мест – село Оймякон в Якутии: здесь температура достигает −71,2 °C (температурный рекорд 1924 года).

Земля является домом для около 8,7 млн видов живых существ, и мы – люди – лишь один из них.

Напомним, на Земле обнаружены следы исчезнувшей планеты. Астрономы выдвинули теорию, что размером погибшая планета была с Марс или Меркурий.

День Земли: как отмечают

В этот день принято участвовать в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц. В некоторых крупных городах на оживленных улицах в День Земли перекрывают движение, чтобы уменьшить вредные выбросы в атмосферу.

Ученые в этот день проводят тематические круглые столы, лидеры стран организуют разнообразные мероприятия и акции, посвященные определенной теме.