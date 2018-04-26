В Испании нашли пенсионерку-двойника Дональда Трампа

В Сети активно набирает популярность фотоснимок пожилой жительницы муниципалитета Кабана-де-Бергантиньос в провинции Галисии (Испания) Долорес Лейс Антело − из-за ее заметного сходства с президентом США Дональдом Трампом.

Внимание на схожесть политики и испанки обратила внимание журналистка Паула Васкес, которая опубликовала снимок Лейс Антело на собственной странице в социальной сети Instagram.

Женщина была заснята для репортажа, посвященного последствиям недавних штормов. Лейс Антело позировала с мотыгой, элегантно закинутой на плечо.

По мнению журналистов, если заменить мотыгу на фото на клюшку для гольфа, то внешнее сходство с Трампом станет гораздо более заметным.

Напомним, ранее сообщалось о том, что двойника Ким Чем Ына выгнали с хоккейного матча за танцы перед болельщиками.