Школа секса. В Британии ученик "застукал" занимавшихся любовью на парте учителей

В британском городе Россендейле (графство Ланкашир) школьник, зайдя в учебное заведение во время каникул, "застукал" своих педагогов, занимающихся сексом на парте.

Соответствующее сообщение опубликовало британский таблоид The Sun. Согласно обнародованным данным, 44-летняя учительница английского Джудит Рамсдейл и 42-летний учитель химии Пол Блэнд "предавались блуду" втайне от своих мужа и жены.

Причем, естественно, педагоги не рассчитывали на такой поворот событий и попросили школьника молчать об увиденном. Но тот на стал держать язык за зубами и сразу же сообщил другому учителю и своим родителям.

Сперва "застуканные" любовники отрицать очевидное, но не преуспели — школьное руководство отстранило их от работы на время разбирательств. Спустя две недели они сами приняли решение уволиться из учебного заведения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что норвежским выпускникам школ запретили секс на дорогах и перекрестках.