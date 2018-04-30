Самый вкусный маринад: как приготовить шашлыки на природе

Впереди украинцев ждет первый длинный уик-энд на майские праздники-2018.

И для большинства украинцев это время выездов на природу. А какая природа – без вкусных шашлыков?

Например, в Киеве есть как минимум 7 мест, где можно без проблем отдохнуть "под шашлычок". Это:

зона отдыха на ВДНХ: добраться можно на метро (станция "Выставочный центр");

зона отдыха "Дидоровка": расположена на ост. Сельхозакадемия – от ст. м. Голосеевская пройтись пешком или от ст. м. Лыбедская ехать маршр. №212;

зона отдыха "Нивки": от одноименной станции метро ехать любым маршрутом, направляющимся в сторону автостанции "Дачная", оттуда на 37-м автобусе или 561-й маршрутке – до совхоза "Нивки";

зона отдыха "Виноградарь": можно добраться от ст. м. "Минская" (маршрут 24), "Нивки" (маршруты 26, 455,465), "Оболонь" (маршрут 102) и "Петровка" (маршрут 25);

зона отдыха "Демидовка": от ст. м. "Дарница" ехать на 45-м автобусе (225, 545 маршрутках) до остановки ул. Тростянецкая, а затем на маршруте №316 до станции Лесничество;

зона отдыха "Березка": находится на окраине Троещины. Надо доехать до ст. м. "Черниговская", а затем на 416-м или 6-м автобусе до остановки "Крайняя";

зона отдыха "Межигорская": находится за пределами Киева. Больше подходит людям с собственным транспортом. Общественным можно добраться со ст. м. "Минская" на 99 автобусе, затем пересесть на один из маршрутов: 346, 350, 355, 398, 795 на автостанции "Полесье", а потом еще придется пройтись пешком.

Шашлык: рецепт

Рецепт шашлыка из баранины

Лучше брать мясо молодого барашка – до 1 года.

На килограмм мяса вам понадобится:

4 крупные луковицы – нарезать тонкими колечками, посыпать ими мясо;

1 ч. ложка крупной соли – посыпать мясо и слегка помять пальцами до появления сока;

1 ч. ложка черного перца,

1 ч. ложка зерен кориандра или 2 ст. ложки мелко нарубленной зелени кинзы – все перемешать;

сбрызнуть соком ½ лимона.

После добавления сока лимона – еще раз перемешать и тщательно помять руками, чтобы лимонный и луковый сок как можно более равномерно распределились по мясу.

Шашлык придавить сверху небольшим грузом и оставить мариноваться в прохладном месте на 6 часов.

Хорошо промариновавшийся шашлык насадить на шампуры, чередуя кусочки мяса с кружочками репчатого лука, и обжаривать над углями до готовности – порядка 20 минут.

Шашлык с уксусом

Многие считают, что уксус – самый вкусный маринад для шашлыка из свинины.

На 2 кг свиной шеи вам понадобится:

лук – 1 кг;

вода – 1,5 л;

уксус 9% – 3 ст.л.;

соль – 2 ст.л.;

сахар – 2 ст.л.;

черный молотый перец – по вкусу.

Как готовить:

Мясо нарезать небольшими кусочками (с половину ладошки примерно).

Лук нарезать толстыми кольцами.

В кастрюлю попеременно уложить слоями мясо (поперчить) и лук.

Залить маринадом (вода + соль + уксус + сахар) и поставить в холодильник на ночь.

Хорошо промариновавшийся шашлык насадить на шампуры, чередуя кусочки мяса с кружочками репчатого лука, и обжаривать над углями до готовности. В конце сбрызнуть красным сладким или полусладким вином.

Рецепт шашлыка из курицы

На килограмм куриного филе вам понадобится:

лимонный сок – 6 ст.л.;

чеснок – 4 дольки;

итальянские травы – 4 ч.л.;

паприка – 2 ч.л.;

соль – 2 ч.л.;

кумин – 1 ч.л.;

молотая корица – 1 ч.л.;

молотый черный перец – 1 ч.л.;

оливковое масло – 4 ст.л.;

красный лук – 2 шт.;

лимон – 2 шт.

Как готовить:

В небольшой миске смешать специи, измельченный чеснок и две столовых ложки лимонного сока. Добавить куриное филе, нарезанное кусочками среднего размера, и перемешать.

Закрыть и поставить в холодильник мариноваться на 2 часа.

Оливковое масло и оставшийся лимонный сок смешать в небольшой миске.

Нанизать кусочки курицы и красного лука на шампуры, отправить жариться приблизительно на 6-8 минут, периодически смазывая лимонно-масляной смесью.

Шашлык стоит подавать с лимонными дольками.

Шашлык в духовке