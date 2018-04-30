Самый вкусный маринад: как приготовить шашлыки на природе

В Киеве есть как минимум 7 мест, где можно без проблем отдохнуть "под шашлычок".
Впереди украинцев ждет первый длинный уик-энд на майские праздники-2018.
И для большинства украинцев это время выездов на природу. А какая природа – без вкусных шашлыков?
Например, в Киеве есть как минимум 7 мест, где можно без проблем отдохнуть "под шашлычок". Это:
- зона отдыха на ВДНХ: добраться можно на метро (станция "Выставочный центр");
- зона отдыха "Дидоровка": расположена на ост. Сельхозакадемия – от ст. м. Голосеевская пройтись пешком или от ст. м. Лыбедская ехать маршр. №212;
- зона отдыха "Нивки": от одноименной станции метро ехать любым маршрутом, направляющимся в сторону автостанции "Дачная", оттуда на 37-м автобусе или 561-й маршрутке – до совхоза "Нивки";
- зона отдыха "Виноградарь": можно добраться от ст. м. "Минская" (маршрут 24), "Нивки" (маршруты 26, 455,465), "Оболонь" (маршрут 102) и "Петровка" (маршрут 25);
- зона отдыха "Демидовка": от ст. м. "Дарница" ехать на 45-м автобусе (225, 545 маршрутках) до остановки ул. Тростянецкая, а затем на маршруте №316 до станции Лесничество;
- зона отдыха "Березка": находится на окраине Троещины. Надо доехать до ст. м. "Черниговская", а затем на 416-м или 6-м автобусе до остановки "Крайняя";
- зона отдыха "Межигорская": находится за пределами Киева. Больше подходит людям с собственным транспортом. Общественным можно добраться со ст. м. "Минская" на 99 автобусе, затем пересесть на один из маршрутов: 346, 350, 355, 398, 795 на автостанции "Полесье", а потом еще придется пройтись пешком.
Шашлык: рецепт
Рецепт шашлыка из баранины
Лучше брать мясо молодого барашка – до 1 года.
На килограмм мяса вам понадобится:
- 4 крупные луковицы – нарезать тонкими колечками, посыпать ими мясо;
- 1 ч. ложка крупной соли – посыпать мясо и слегка помять пальцами до появления сока;
- 1 ч. ложка черного перца,
- 1 ч. ложка зерен кориандра или 2 ст. ложки мелко нарубленной зелени кинзы – все перемешать;
- сбрызнуть соком ½ лимона.
После добавления сока лимона – еще раз перемешать и тщательно помять руками, чтобы лимонный и луковый сок как можно более равномерно распределились по мясу.
Шашлык придавить сверху небольшим грузом и оставить мариноваться в прохладном месте на 6 часов.
Хорошо промариновавшийся шашлык насадить на шампуры, чередуя кусочки мяса с кружочками репчатого лука, и обжаривать над углями до готовности – порядка 20 минут.
Шашлык с уксусом
Многие считают, что уксус – самый вкусный маринад для шашлыка из свинины.
На 2 кг свиной шеи вам понадобится:
- лук – 1 кг;
- вода – 1,5 л;
- уксус 9% – 3 ст.л.;
- соль – 2 ст.л.;
- сахар – 2 ст.л.;
- черный молотый перец – по вкусу.
Как готовить:
Мясо нарезать небольшими кусочками (с половину ладошки примерно).
Лук нарезать толстыми кольцами.
В кастрюлю попеременно уложить слоями мясо (поперчить) и лук.
Залить маринадом (вода + соль + уксус + сахар) и поставить в холодильник на ночь.
Хорошо промариновавшийся шашлык насадить на шампуры, чередуя кусочки мяса с кружочками репчатого лука, и обжаривать над углями до готовности. В конце сбрызнуть красным сладким или полусладким вином.
Рецепт шашлыка из курицы
На килограмм куриного филе вам понадобится:
- лимонный сок – 6 ст.л.;
- чеснок – 4 дольки;
- итальянские травы – 4 ч.л.;
- паприка – 2 ч.л.;
- соль – 2 ч.л.;
- кумин – 1 ч.л.;
- молотая корица – 1 ч.л.;
- молотый черный перец – 1 ч.л.;
- оливковое масло – 4 ст.л.;
- красный лук – 2 шт.;
- лимон – 2 шт.
Как готовить:
В небольшой миске смешать специи, измельченный чеснок и две столовых ложки лимонного сока. Добавить куриное филе, нарезанное кусочками среднего размера, и перемешать.
Закрыть и поставить в холодильник мариноваться на 2 часа.
Оливковое масло и оставшийся лимонный сок смешать в небольшой миске.
Нанизать кусочки курицы и красного лука на шампуры, отправить жариться приблизительно на 6-8 минут, периодически смазывая лимонно-масляной смесью.
Шашлык стоит подавать с лимонными дольками.
Шашлык в духовке