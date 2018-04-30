Самый вкусный маринад: как приготовить шашлыки на природе

30 апреля 2018, 11:40

В Киеве есть как минимум 7 мест, где можно без проблем отдохнуть "под шашлычок".

  • Самый вкусный маринад: как приготовить шашлыки на природе
  • Самый вкусный маринад: как приготовить шашлыки на природе
  • Самый вкусный маринад: как приготовить шашлыки на природе
  • Самый вкусный маринад: как приготовить шашлыки на природе
  • Самый вкусный маринад: как приготовить шашлыки на природе
  • Самый вкусный маринад: как приготовить шашлыки на природе
  • Самый вкусный маринад: как приготовить шашлыки на природе
  • Самый вкусный маринад: как приготовить шашлыки на природе
  • Самый вкусный маринад: как приготовить шашлыки на природе
  • Самый вкусный маринад: как приготовить шашлыки на природе
  • Самый вкусный маринад: как приготовить шашлыки на природе

Впереди украинцев ждет первый длинный уик-энд на майские праздники-2018

И для большинства украинцев это время выездов на природу. А какая природа – без вкусных шашлыков?

Например, в Киеве есть как минимум 7 мест, где можно без проблем отдохнуть "под шашлычок". Это:

  • зона отдыха на ВДНХ: добраться можно на метро (станция "Выставочный центр");
  • зона отдыха "Дидоровка": расположена на ост. Сельхозакадемия – от ст. м. Голосеевская пройтись пешком или от ст. м. Лыбедская ехать маршр. №212;
  • зона отдыха "Нивки": от одноименной станции метро ехать любым маршрутом, направляющимся в сторону автостанции "Дачная", оттуда на 37-м автобусе или 561-й маршрутке – до совхоза "Нивки";
  • зона отдыха "Виноградарь": можно добраться от ст. м. "Минская" (маршрут 24), "Нивки" (маршруты 26, 455,465), "Оболонь" (маршрут 102) и "Петровка" (маршрут 25);
  • зона отдыха "Демидовка": от ст. м. "Дарница" ехать на 45-м автобусе (225, 545 маршрутках) до остановки ул. Тростянецкая, а затем на маршруте №316 до станции Лесничество;
  • зона отдыха "Березка": находится на окраине Троещины. Надо доехать до ст. м. "Черниговская", а затем на 416-м или 6-м автобусе до остановки "Крайняя";
  • зона отдыха "Межигорская": находится за пределами Киева. Больше подходит людям с собственным транспортом. Общественным можно добраться со ст. м. "Минская" на 99 автобусе, затем пересесть на один из маршрутов: 346, 350, 355, 398, 795 на автостанции "Полесье", а потом еще придется пройтись пешком.

Шашлык: рецепт

Рецепт шашлыка из баранины

Лучше брать мясо молодого барашка – до 1 года.

На килограмм мяса вам понадобится:

  • 4 крупные луковицы – нарезать тонкими колечками, посыпать ими мясо;
  • 1 ч. ложка крупной соли – посыпать мясо и слегка помять пальцами до появления сока;
  • 1 ч. ложка черного перца,
  • 1 ч. ложка зерен кориандра или 2 ст. ложки мелко нарубленной зелени кинзы – все перемешать;
  • сбрызнуть соком ½ лимона.

После добавления сока лимона – еще раз перемешать и тщательно помять руками, чтобы лимонный и луковый сок как можно более равномерно распределились по мясу.

Шашлык придавить сверху небольшим грузом и оставить мариноваться в прохладном месте на 6 часов.

Хорошо промариновавшийся шашлык насадить на шампуры, чередуя кусочки мяса с кружочками репчатого лука, и обжаривать над углями до готовности – порядка 20 минут.

Шашлык с уксусом

Многие считают, что уксус – самый вкусный маринад для шашлыка из свинины.

На 2 кг свиной шеи вам понадобится:

  • лук – 1 кг;
  • вода – 1,5 л;
  • уксус 9% – 3 ст.л.;
  • соль – 2 ст.л.;
  • сахар – 2 ст.л.;
  • черный молотый перец – по вкусу.

Как готовить:

Мясо нарезать небольшими кусочками (с половину ладошки примерно).

Лук нарезать толстыми кольцами.

В кастрюлю попеременно уложить слоями мясо (поперчить) и лук.

Залить маринадом (вода + соль + уксус + сахар) и поставить в холодильник на ночь.

Хорошо промариновавшийся шашлык насадить на шампуры, чередуя кусочки мяса с кружочками репчатого лука, и обжаривать над углями до готовности. В конце сбрызнуть красным сладким или полусладким вином.

Рецепт шашлыка из курицы

На килограмм куриного филе вам понадобится:

  • лимонный сок – 6 ст.л.;
  • чеснок – 4 дольки;
  • итальянские травы – 4 ч.л.;
  • паприка – 2 ч.л.;
  • соль – 2 ч.л.;
  • кумин – 1 ч.л.;
  • молотая корица – 1 ч.л.;
  • молотый черный перец – 1 ч.л.;
  • оливковое масло – 4 ст.л.;
  • красный лук – 2 шт.;
  • лимон – 2 шт.

Как готовить:

В небольшой миске смешать специи, измельченный чеснок и две столовых ложки лимонного сока. Добавить куриное филе, нарезанное кусочками среднего размера, и перемешать.

Закрыть и поставить в холодильник мариноваться на 2 часа.

Оливковое масло и оставшийся лимонный сок смешать в небольшой миске.

Нанизать кусочки курицы и красного лука на шампуры, отправить жариться приблизительно на 6-8 минут, периодически смазывая лимонно-масляной смесью.

Шашлык стоит подавать с лимонными дольками.

Шашлык в духовке

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
рецепт майские праздники Шашлык
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять