Открытки с 1 Мая и лучшие поздравления

1 мая Украина наряду с Россией и рядом других стран отмечает День труда (праздник Весны и Труда). При этом в Украине он по-прежнему носит официальное название "День международной солидарности трудящихся" и является официальным выходным.

Даже Google посвятил дудл празднику 1 Мая. На картинке дудла изображены различные рабочие инструменты на голубом фоне. Сама надпись Google создана из проволоки, шестеренки, изогнутой трубы, стетоскопа и ботинок.

"Главред" собрали прикольные идеи, как поздравить с 1 Мая на словах и в картинках.

Поздравления с 1 Мая прикольные

Наступает Первомай,

Шашлыком его встречай!

Хоть сегодня день труда,

Отдыхай хоть иногда.

Набирайся быстро сил,

Чтобы труд не подкосил.

Ведь работать надо в меру,

И в порядке будут нервы.

***

Поздравляю с Первомаем!

Пусть работа не пугает,

И приятен будет труд,

Если денежек дадут.

А устанешь — не беда,

Помни: с помощью труда

Человеком без изъяна

Стала даже обезьяна!

***

Трудоголикам — ура,

Я вас поздравляю:

С днем весны, труда, добра,

С ярким Первомаем!

Пусть без умолку поют

Птички в синем небе

Беззаботности салют,

Целый гимн хвалебный.

И, от сердца и души,

Логики желаю:

День труда — значит, паши,

Мы же — отдыхаем!

***

Чтоб работа ежедневно

В удовольствие была,

Чтоб рутина не заела,

Отмечайте День Труда.

Первомай — выходной,

На шашлык всей гурьбой.

Веселись, отдыхай,

Всех друзей собирай.

***

4 смс - 201 символ:

Первомайский первоцвет

Первоклассный шлет привет,

Перво-наперво — для нас,

Тем, кто есть рабочий класс.

Первый делом День Труда

С "первачка" начнем всегда,

А потом покажем тут

Мы первейший самый труд!

***

4 смс - 220 символов:

С прекрасным, чудным первомаем,

От всей души вас поздравляю.

И от труда вам не пыхтеть,

И не лениться вам желаю.

И в день труда скажу одно вам,

Работу вы свою цените,

И если что то вдруг не так,

Вы ноги в руки и бегите!

Ранее "Главред" уже писал о том, что символизирует 1 Мая.