Открытки с 1 Мая и лучшие поздравления

"Главред" собрали прикольные идеи, как поздравить с 1 Мая на словах и в картинках.
1 мая Украина наряду с Россией и рядом других стран отмечает День труда (праздник Весны и Труда). При этом в Украине он по-прежнему носит официальное название "День международной солидарности трудящихся" и является официальным выходным.
Даже Google посвятил дудл празднику 1 Мая. На картинке дудла изображены различные рабочие инструменты на голубом фоне. Сама надпись Google создана из проволоки, шестеренки, изогнутой трубы, стетоскопа и ботинок.
"Главред" собрали прикольные идеи, как поздравить с 1 Мая на словах и в картинках.
Поздравления с 1 Мая прикольные
Наступает Первомай,
Шашлыком его встречай!
Хоть сегодня день труда,
Отдыхай хоть иногда.
Набирайся быстро сил,
Чтобы труд не подкосил.
Ведь работать надо в меру,
И в порядке будут нервы.
***
Поздравляю с Первомаем!
Пусть работа не пугает,
И приятен будет труд,
Если денежек дадут.
А устанешь — не беда,
Помни: с помощью труда
Человеком без изъяна
Стала даже обезьяна!
***
Трудоголикам — ура,
Я вас поздравляю:
С днем весны, труда, добра,
С ярким Первомаем!
Пусть без умолку поют
Птички в синем небе
Беззаботности салют,
Целый гимн хвалебный.
И, от сердца и души,
Логики желаю:
День труда — значит, паши,
Мы же — отдыхаем!
***
Чтоб работа ежедневно
В удовольствие была,
Чтоб рутина не заела,
Отмечайте День Труда.
Первомай — выходной,
На шашлык всей гурьбой.
Веселись, отдыхай,
Всех друзей собирай.
***
4 смс - 201 символ:
Первомайский первоцвет
Первоклассный шлет привет,
Перво-наперво — для нас,
Тем, кто есть рабочий класс.
Первый делом День Труда
С "первачка" начнем всегда,
А потом покажем тут
Мы первейший самый труд!
***
4 смс - 220 символов:
С прекрасным, чудным первомаем,
От всей души вас поздравляю.
И от труда вам не пыхтеть,
И не лениться вам желаю.
И в день труда скажу одно вам,
Работу вы свою цените,
И если что то вдруг не так,
Вы ноги в руки и бегите!
Ранее "Главред" уже писал о том, что символизирует 1 Мая.