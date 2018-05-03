Несмертельный выстрел, попытка выброситься с балкона. В Киеве копы спасли самоубийцу-неудачника

Во вторник, 1 мая, жительница Шевченковского района Киева сообщила, что ее муж пытался покончить с собой, выстрелив из пистолета, однако пуля не зацепила жизненно важные органы.

Инцидент произошел в одной из многоэтажек на ул. Митрофана Довнар-Запольского, говорится на сайте патрульной полиции.

По данным ведомства, приехавшие на место происшествия копы вызвали скорую, предоставили пострадавшему помощь, а потом снова помешали ему свести счеты с жизнью.

"Когда врачи осматривали самоубийцу, тот внезапно выбежал на балкон и пытался выпрыгнуть. Патрульный мгновенно среагировал: схватил мужчину за одежду и затянул в комнату…", — отметили в полиции.

Пострадавшего госпитализировали, врачи утверждают, что его жизни ничего не угрожает. "Обстоятельства и причины такого поведения мужчины будут выяснять следователи", — говорится в сообщении.

Напомним, днем 22 апреля в Николаеве девушка прыгнула с Варваровского моста в реку Южный Буг, ее спасли полицейские. Пострадавшая долго находилась в воде и чуть не потеряла сознание от переохлаждения.