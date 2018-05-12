Вокалист Frightened Rabbit Скот Хатчисон найден мертвым

Фронтмен шотландской инди-группы Frightened Rabbit был найден мертвым в отеле в Порт-Эдгаре, пристани возле Южного Квинсферри в Шотландии, около в 20.30.

Полиция подтвердила смерть Хатчисоном в пятницу утром. Музыканта начали искать после того, как он он провал, предположительно, в среду, не вернувшись в свой отель в Саут-Квинсферри. Его семья обратилась в полицию, и Скотта объявили в розыск. Поисковая группа нашла тело мужчины около местной пристани вчера вечером и сегодня выяснилось, что это был Хатчисон.

Исполнителю было 36 лет, и незадолго до пропажи он написал в Twitter странное сообщение с призывом любить близких, рассказав, что сам он не следовал этому правилу, и что это его просто убивает.

Хатчисон был одним из главных лиц инди-рока последней декады - он выпустил несколько альбомов с группой Frightened Rabbit ("Напуганный кролик"). Артист также был участником The Fruit Tree Foundation и супергруппы Mastersystem.

Их второй альбом "Midnight Organ Fight" вышел в 2008 году и стал сверхуспешным хитом не только в Великобритании, но и в США, где Pitchfork оценил альбом в 8,1, а AV Club выставил оценку "A". В течение десятилетия группа расширилась до пяти участников и выпустила еще три студийных альбома.

Также Хатчинсон выпустил один сольный альбом под псевдонимом Owl John.

Напомним, в апреле в возрасте 28 лет умер самый высокооплачиваемый диджей мира Avicii.