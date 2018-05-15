"Научила азам жизни половой". В США педагог совратила подростка-школьника

В американском штате Флорида 23-летняя учительница по истории из средней школы Cypress Springs. Мишель Шиффер призналась в интимной связи с 15-летним школьником.

Такое сообщение опубликовал портал People. Как заявила девушка полицейским, со школьником она познакомилась в заведении быстрого питания. Знакомство очень быстро переросло в роман. По словам Шиффер, они дважды занимались сексом − в доме у друга и на парковке в авто. Кроме того, учительница призналась в том, что курила с подростком марихуану.

Теперь, согласно законам штата Флорида, девушке грозит до 20 лет тюремного заключения.

Впрочем, по словам адвоката, его подзащитная очень раскаивается и поэтому пошла на сделку со следствием. При оглашении приговора Шиффер планирует лично извиниться перед подростком и его родственниками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США учительница языка жестов соблазнила 15-летнюю школьницу.