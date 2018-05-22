Жесткое приземление. На видео попало смертельное падение парашютистов в России

В России в результате жесткого приземления смертельные травмы получили два спортсмена-парашютиста.

При этом в Сети уже появилось видео смертельного приземления парашютистов, которое произошло в Татарстане 19 мая.

Как уточняют в Следственном комитете РФ, два спортсмена-парашютиста 1970 и 1984 г.р. получили смертельные травмы в результате жесткого приземления.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, семеро спортсменов выполняли прыжки в свободном падении с высотв 4 тысячи до 1,6 тысяч метров. После выполнения упражнения они стали раскрывать парашюты. В этот момент один спортсмен влетел в уже раскрывшийся парашют второго. В результате удара оба потеряли сознание в воздухе и не смогли контролировать процесс приземления.

В результате полученных телесных повреждений один спортсмен скончался в карете "скорой помощи", а второй умер спустя несколько часов в больнице.

Напомним, ранее сообщалось, что в России экстремал прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки.