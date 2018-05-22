Что нужно делать на Троицу-2018 и чего нельзя делать в этот день

Троица отмечается через 50 дней после Пасхи. Отсюда и второе название праздника – Пятидесятница.

В 2018 году праздник выпадает на 27 мая.

К празднику Троицы нужно готовиться загодя. Это касается как подготовки к празднованию, так и запретов, связанных с этим днем.

Что нужно делать на Троицу

За день или два до Троицы устраивают генеральную уборку, причем не только в доме, но и во дворе, в огороде. Неиспользуемые вещи выкидывают, особенно те, которые связаны с неприятными событиями.

Накануне, в Троицкую родительскую субботу, посещают храмы и, по возможности, кладбища, чтобы помянуть умерших, оставив угощения.

К Троице дома и храмы украшают ветками различных деревьев, травой, цветами. Эти молодые растения символизируют процветание, богатство и продолжение жизни.

На саму Троицу нужно всей семьей сходить в церковь на службу. При этом в этот день ничего нельзя просить у Святого Духа, а лишь благодарить его за то, что он является спасителем и верным защитником людских душ.

После посещения храма дома устраивается праздничный обед. Троица не выпадает на пост, поэтому стол накрывают сытным и богатым.

На Троицу и принято ходить в гости и дарить подарки.

В день Святого Духа принято раздавать нищим всю мелочь, чтобы оградить себя от невзгод и болезней.

Троица: приметы

Считается, что если накануне праздника вырвать сорняки с корнями и воткнуть их верхушкой в землю, то они больше не будут засорять участок.

На саму Троицу хорошей приметой считается сватанье — в старину говорили, что если на Троицу посватаются, а на Покров поженятся, то жить супруги будет долго и счастливо, в любви и согласии.

Собранные на Троицу цветы и травы считаются целебными и способны вылечить любой недуг. Даже роса в этот день обладает особенной силой, которая способна исцелить и придать сил, верили наши предки.

Говорят, что дождь на Троицу — к урожаю, теплой погоде и грибам. А вот жаркая погода считается плохой приметой — значит, все лето будет засушливым.

Троица: что нельзя делать

Всю зеленую неделю накануне Троицы не принято выходить из дому без нательного крестика: считается, что это время разгула нечистой силы, а освященный в церкви крестик защитит от неприятностей. Особенно важно надеть крестик на ребенка.

Свататься на Троицу – хорошая примета, а вот играть свадьбу – нет: мол, такую семью ждет беда.

На Троицу запрещено:

шить, готовить, убирать, работать в огороде. Считается, что кто не отдыхает в этот праздник, того ждут неприятности;

ссорить, злиться или завидовать;

одному ходить в лес или на поле: считается, что на Троицу буянят мавки и русалки;

купаться – иначе русалки утащат;

ходить на кладбище: родных и знакомых поминали накануне.

При этом можно готовить праздничный стол и заботиться о домашних животных (последнее – просто необходимо).

Духов день-2018

Следующий день после Троицы – 28 мая – называется Духов День. Дата праздника переходящая, но всегда она выпадает на понедельник.

Он посвящен прославлению Святого Духа.

На Духов День запрещено работать на земле. Зато в этот день принято искать клады.

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