Почему на Троицу нельзя купаться и зачем дома и храмы украшают березами

23 мая 2018, 06:01

"Главред" выяснил, откуда взялись подобные запреты.

Троица считалась днем разгула русалок.

Троица отмечается через 50 дней после Пасхи. Отсюда и второе название праздника – Пятидесятница

В 2018 году праздник выпадает на 27 мая

Среди запретов этого дня – купание и прогулки на природе в одиночестве. "Главред" выяснил, откуда взялись такие табу и с чем это связано.

Почему на Троицу нельзя купаться

У многих современных людей запрет на купание вызывает недоумение.

Дело в том, что запрет этот возник в старину, когда не было современных водопроводов и бойлеров. Поэтому, чтобы искупаться (особенно простому люду), нужно было либо готовить баню (а это немалый труд и нарушение запрета на физическую работу в религиозный праздник), либо идти на водоем, благо, лето почти.

Однако Троица считалась днем разгула мавок и русалок. Поэтому любой водоем автоматически превращался в зону повышенного риска, с точки зрения наших предков. Отсюда и запрет.

Для современных людей он весьма условный.

Почему дома и храмы украшают березами

К Троице дома и храмы украшают ветками различных деревьев – чаще всего березы. По народным поверьям, эти молодые растения символизируют процветание, богатство и продолжение жизни.

В церковной традиции этот обычай иные объяснения. Первое: ветки берез и других деревьев служат напоминаем о дубраве Мамвре, где был дуб, под которым Господь, Святая Троица, в виде трех ангелов явился Аврааму. Эта дубрава и изображена на иконах Троицы.

Открытка с днем Святой Троицы - День Святой Троицы

Второе: в день, когда Святой Дух сошел на апостолов, иудеи праздновали Пятидесятницу. Этот праздник связан с историей дарования им Закона Божия. На 50-й день после исхода из Египта евреи подошли к Синайской горе, и там Господь дал Моисею десять заповедей.

Это было время весны, и всю Синайскую гору укрывали цветущие деревья. Возможно, именно с этим и связана эта традиция – с желанием максимально воссоздать те события.

Можно ли крестить ребенка на Троицу

Крестить ребенка можно в любой день, если это связано со здоровьем малыша: дитя болеет, и родители хотят провести крещение не мешкая.

В противном случае день для таинства лучше подбирать со священником в выбранном храме.

По церковным канонам нет запрета на совершение обряда в праздники. Поэтому крестить ребенка на Троицу можно. Но могут возникнуть определенные трудности. Так, на такие большие праздники, как Троица, в храмах обычно очень много прихожан. Так что отказать могут и по этой причине.

Можно ли на Троицу поминать самоубийц

На Троицу вообще не принято ходить на кладбища. Для этого есть Троицкая родительская суббота накануне праздника.

А что касается поминовения самоубийц на панихиде, то церковь вообще – ни на Троицу, ни в любой другой день – не благословляет подобного, так как лишение себя жизни — большой грех.

Молиться за самоубийц на Троицу можно лишь дома.

Подробнее о традициях и запретах этого дня читайте в материале "Главреда" Что нужно делать на Троицу-2018 и чего нельзя делать в этот день.

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