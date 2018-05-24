Что делать с ветками после Троицы-2018

Троица отмечается через 50 дней после Пасхи. Отсюда и второе название праздника – Пятидесятница.

В 2018 году праздник выпадает на 27 мая.

К Троице дома и храмы украшают ветками различных деревьев – чаще всего березы. Мы уже писали о том, зачем и почему украшают жилье ветками на Троицу.

Но что делать с ними после праздника?

Набожные люди такие ветки и траву ни в коем случае не выбрасывают, особенно, если речь идет о зелени, освященной в храме.

В храме после богослужения такие травы (даже те, которыми украшали пол) тщательно собираются, а затем используются как лечебное средство.

Впрочем, чаще всего такими травами лечат животных. В деревнях это делают до сих пор: накормят домашнюю скотину такой травой – чтобы та не болела весь год.

Некоторые лечат и людей: приносят из церкви пучок травы, освященный на Троицу, засушивают его и целый год хранят как оберег от дурного глаза случайного гостя. Некоторые сушат и толкут в ступке, считая, что достаточно вовремя окурить больного дымом такого порошка – и тот пойдет на поправку.

Какие травы святят в церкви на Троицу

Чаще всего на Троицу собирают и потом святят в храме любисток, полынь, пижму, аир, чабрец, мелиссу и мяту. Эти травы целебны и сами по себе, обряд освящения только усиливает их полезные свойства, говорят в народе.

Подробнее о традициях и запретах этого дня читайте в материале "Главреда" Что нужно делать на Троицу-2018 и чего нельзя делать в этот день.