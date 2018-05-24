Во Флориде официально объявили о восстании зомби

Властям Флориды пришлось извиняться за ложную тревогу о восстании зомби: соответствующее оповещение получили жители города Лейк Уорт во время отключения электроэнергии в ночь на воскресенье, 20 мая.

Сообщение получили почти 8 тысяч человек. В нем отмечалось, что сроки восстановления электроснабжения неизвестны из-за активности зомби, пишет Meduza. Через 27 минут подачу электроэнергии восстановили.

"Я хочу подчеркнуть, что в Лейк Уорт нет зомби, и принести извинения за системное оповещение", — заявил специалист по коммуникации в администрации города Бен Керр.

Напомним, Илон Маск запустит в продажу огнеметы на случай зомби-апокалипсиса. Известный коммерсант-новатор придумал очередной экстравагантный бизнес-проект.

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