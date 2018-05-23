В Киеве парашютисты устроили прыжки из окна многоэтажки: видео

На Позняках в Киеве парашютисты-эксремалы, так называемые бейсджамеры, устроили прыжки из окна многоэтажки прямо во двор.

Видео инцидента свидетель прыжка, пользователь Pavel Zhilcov, обнародовал у себя в Facebook. В комментариях к публикации он добавил, что парашютистов было трое, хотя на видео можно видеть лишь одного.

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В комментариях люди пишут: "Когда лифт не работает", "Спешил на работу", "Наверное, муж вернулся раньше из командировки" и т.п.

Бейсджампинг – экстремальный вид спорта, который считается наиболее опасным видом прыжков с парашютом. Бейсджамеры используют специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов.

Ранее сообщалось, что в России экстремал прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки.