"Резиновый" "Запорожец". В Украине установили необычный рекорд, опубликовано видео

В Запорожье в автомобиль ЗАЗ 968 производства местного автозавода поместилось сразу 17 человек.

Последний рекорд вместимости транспортного средства поставили в 2017 году, — тогда в "Запорожец" поместилось 14 человек, а еще раньше эта отметка находилась на отметке в 12 человек, сообщает местное издание 061.ua.

В рамках проведения выставки ретро-автомобилей "Запорожские врата" на стадионе "Локомотив" решили побить действующий рекорд, и в салон ЗАЗ 968 поместилось сразу 17 человек.