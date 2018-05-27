В Запорожье в старый Запорожец для фиксации рекорда сели 17 человек: видео

В Запорожье в рамках выставки ретро-автомобилей "Запорожские врата" был установлен новый рекорд вместимости автомобиля "ЗАЗ 968".

Как сообщает местное издание 061.ua, в салон легенды отечественного автопрома смогли поместиться аж 17 человек.

Отмечается, что в минувшем году рекорд составил 14 человек, а перед этим – 12 пассажиров.

Напомним, в зоопарке Николаева живет обезьяна-долгожитель, которая претендует на мировой рекорд. Для обезьян породы саймири 30 лет - это невероятно долгий век. По человеческим меркам, ему уже полторы сотни лет.