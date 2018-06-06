Премьер Нидерландов вымыл пол после разлитого кофе: видео

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте разлил на пол кофе и самостоятельно вымыл за собой лужу.

Инцидент произошел случайно, поскольку политик не удержал стакан в руке. Видео опубликовано в YouTube.

Рютте оставил документы, попросил у уборщиц швабру и вытер пятно на полу. Затем он аккуратно протер забрызганные стойки турникета. Зрители действа с восторгом восприняли поступок политика и эмоционально поддержали его возгласами.

Напомним, художник из Нидерландов, который приобрел известность под псевдонимом iSteef, создает уникальные по своей красоте и силе таланта картины, используя в качестве полотна спелые бананы.