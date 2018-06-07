Экс-тренер "Динамо" Газзаев выслужился перед Путиным по время "прямой линии": видео

Бывший тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев, получив возможность задать на "прямой линии" вопрос президенту России Владимиру Путину, не поднимал острые и актуальные проблемы футбола, а всячески пытался выслужиться перед главой государства.

"Вопрос в том, чтобы Владимир Владимирович стал... И чтоб в центре внимания было ваше личное внимание к футболу, Владимир Владимирович. Мне очень приятно это. Я вам хочу пожелать крепкого здоровья, Владимир Владимирович. Хочу пожелать, чтобы господь Бог вас оберегал", - сказал он. Видео опубликовано в YouTube.

Пользователи российского сегмента YouTube в комментариях раскритиковали Газзаева, обвиняя его в подхалимстве и игнорировании важных футбольных вопросов в угоду собственной глупости.

"Говорит он, а стыдно мне", "Странно, что не на коленях", "Мерзость", "Нормально лизанул, главное – от души", "Это уже даже не смешно", "В этом вопросе вся Россия", "Какой тренер, такой и футбол. А что вы хотели, товарищи?", "У меня одного гаджет покраснел?", - возмущались и острили комментаторы.

Напомним, экс-тренер ЦСКА и сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев нецензурно отреагировал на просьбу прокомментировать обещание кандидата в президенты РФ Павла Грудинина сбрить усы.