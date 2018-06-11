Сурки эпически подрались из-за самки: видео

В Китае двое сурков подрались прямо на дороге, их драка попала на видео.

По словам очевидцев, причиной конфликта стала самка. За ней ухаживал один из сурков, когда объявился соперник.

Первый самец попытался незваного гостя прогнать – и завязался нешуточный бой. Никто не желал уступать.

Драку прервало лишь авто, которое появилось на дороге.

Ранее в США собаки помогли годовалой малышке устроить побег, опубликовано видео. Домашние любимцы открыли для девочки дверь ее комнаты.