Только скотч и спасает: в Белом доме рассказали о вредной привычке Трампа

Американский лидер Дональд Трамп любит рвать официальную документацию на мелкие кусочки. Сотрудникам Белого дома впоследствии приходится склеивать официальные бумаги скотчем.

Как пишет газета Politico со ссылкой на бывших работников канцелярии, у Трампа есть привычка рвать важные документы, несмотря на то, что те по закону обязаны храниться в архиве. Так что местным служащим приходится склеивать бумаги по кусочкам, чтобы их не обвинили в нарушении законодательства.

"Иногда бумаги просто рвут посередине, но порою они были разорваны так мелко, что выглядели как конфетти", — рассказал один из работников администрации главы США.

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По их словам, уговорить Трампа отказаться от этой привычки не может никто.

При этом при бывшем президенте Бараке Обаме вся документация отправлялась в Национальный архив в целости, отметили вывшие сотрудники Белого дома.

Как известно, 9 июня президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 из-за необходимости вылететь в Сингапур для встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном, которая запланирована на 12 июня. Глава государства приказал представителям его страны не подписывать коммюнике по итогам саммита "Большой семерки" в Канаде. При этом Трамп выдвинул ряд обвинений в адрес премьера Канады Джастина Трюдо из-за конфликта по ввозным пошлинам между странами.