В Сети обсуждают оптическую иллюзию с пропавшим котом: видео

Один из пользователей снял на камеру листик с объявлением о пропаже белого кота, который был наклеен на волнистую поверхность.

В итоге самое банальное, казалось бы, видео стало оптической иллюзией, которая за несколько дней набрала в YouTube свыше 300 тысяч просмотров.

"Попал, когда этот плакат "Пропавшая кошка" повернул голову, когда я шел мимо", - описывает автор свое видео.

Объявление наклеено в какой-то русскоязычной стране, поскольку составлено на русском языке. Оптическую иллюзию с котом, который поворачивает голову, начали активно комментировать в Сети.

"Спасибо, поржал. Надеюсь, магический котэ найдется", "Иллюзия прикольная, не более. Смешная", "Кот фсбшник", "Что сказать: технологии!", "А у меня кот помер", - какое видео, примерно такие были к нему и комментарии.

Разумеется, нашелся ли магический кот – неизвестно.

Напомним, на курорте Хаконе в Японии открыли отель, в котором можно снять номер с котом.