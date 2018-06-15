Wizz Air позволит туристам улететь в бесплатное путешествие

Известная авиакомпания Wizz Air предлагает своим клиентам принять участие в рекламной акции и уехать в неизвестном направлении.

Как сообщает пресс-служба Wizz Air, 29 июня 180 человек отправятся из Вены в город, о котором заранее ничего не будут знать.

В компании отметили, что для участия в акции достаточно быть совершеннолетним, иметь действительный загранпаспорт и зарегистрироваться на официальном сайте перевозчика. В Instagram нужно опубликовать фото из собственного путешествия и добавить хештеги, указанные в условиях конкурса.

Wizz Air обещает оплатить билет в оба конца из Вены и обратно, а также страхование и проживание в отеле для победителей акции. Каждый победитель сможет взять с собой в неизвестное путешествие друга.

Напомним, возле берегов Швеции спасатели нашли на скалистом необитаемом острове капитана-россиянина, который на самодельной лодке отправился в путешествие из Стокгольма в Испанию, но не достиг цели — судно попало в катастрофу.