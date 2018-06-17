17 июня – какой праздник: не забыть поздравить пап и определить по ветру погоду

На 17 июня в Украине выпало сразу два праздника.

День медика-2018

Ежегодно День медика в Украине отмечается в третье воскресенье июня. В 2018 году он отмечается 17 июня.

"Главред" собрал идеи коротких поздравлений для друзей и коллег-медиков в прозе и стихах.

День отца-2018

День отца в Украине отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. В 2018 году выпал папин праздник на 17 июня. На сегодня День отца в июне отмечает 31 страна, в том числе и Украина. Во многих государствах у этого праздника другая дата.

"Главред" собрал идеи поздравления с Днем папы.

День Митрофана

В этот день церковь чтит память патриарха Константинопольского, святителя Митрофана. Он жил в III-IV веках.

Получил сан патриарха Митрофан уже в глубокой старости. Люди чтили его за то, что за свою честность, чистоту, кротость и незлобу удостоился он от Господа дара предвидения. Святой Митрофан руководил в Константинополе церковью 11 лет. После смерти, в возрасте 117 лет, его мощи положены были в храме, построенном в его честь.

17 июня по народному календарю

На Митрофана просили ветер прислать теплые, благодатные дожди. При этом считалось, согласно народным приметам, что если ветер дует с севера, то ожидается плохая погода.

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В народе у Митрофана есть прозвище — Навозник. Но в нем нет ничего оскорбительного, так как крестьяне к навозу относились всегда с уважением — как к залогу будущего урожая. На Митрофана землю непременно надобно было подкормить — иначе "Без навоза-батюшки не жди хлеба от земли-матушки".

Люди верили, что "добрая земля навоз примет один раз, а помнить будет девять лет", а если этого не сделать, то силу приобретала другая поговорка: "Обманешь поле один раз, а оно тебя — десять".

17 июня: именины

Именинники сегодня Мария, Марфа, Софья, Иван, Митрофан, Мефодий, Назар и Петр.

17 июня – астрологический календарь

Сегодня пятый лунный день, месяц потихоньку растет – при этом все ближе и ближе День летнего солнцестояния.

День связан с определением цели и ее достижением. Символом дня является единорог – это воплощение верности избранному пути, преданности обязанностям и принципам.

На физическом плане с днем связан процесс пищеварения, орган — желудок.

Опасными моментами дня, которые могут приводить к крайностям, являются:

нарциссизм,

беспечность и откровенность,

повышенная эмоциональность и склонность к преувеличениям,

бесцеремонность,

пренебрежение моралью.

Первая половина суток неблагоприятна, так как нерешительность и растерянность возрастают, а вера в себя – наоборот, снижается. Однако вторая половина суток намного более благоприятна, можно добиться поддержки на работе и в кругу друзей. Также усиливается сексуальный потенциал, поэтому этот период благоприятен для интимных контактов.

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