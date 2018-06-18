"Финал эпичен". У копа при задержании парня выхватили пистолет, видео

В Украине сотрудники патрульной полиции задержали парня, один его обыскивал, а другой — держал под прицелом пистолета, а потом спрятал оружие.

Немного позже задержанный резко повернулся лицом к стоящему к нему спиной полицейскому, выхватил пистолет и направил на копов, свидетельствует видео, опубликованное жителем Киева Захаром Лаврентьевым из "Азова" в Facebook.

После того, как правоохранитель, у которого еще осталось оружие, положил его на землю, сообразительный злоумышленник начал убегать, а копы бросились ему вслед.

"Мегавидео, смотреть до конца, финал эпичен))", — отмечается в сообщении.

Ранее в Ржищеве Киевской области правоохранители со стрельбой гонялись за девушкой-лихачкой на автомобиле, один из полицеских уронил в ее машину автомат. Узнать больше об инциденте можно здесь.