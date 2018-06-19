"Ростов поплыл в прямом смысле": футбольные фаны превратили город в туалет. Фото, видео

Из-за отсутствия биотуалетов швейцарские фанаты, приехавшие на ЧМ-2018 в российский Ростов-на-Дону, повели себя не самым культурным образом.

Фаны справляли нужды прямо на улице, на забор.

"…приехала на Мундиаль прорва футбольных фанов, пива дешёвого валом, пьют много, а пописать бедолагам то и негде, биотуалетов нет, стационарных никогда и не было. В общем, Ростов уже поплыл в прямом смысле этого слова", – прокомментировал ситуацию в Twitter пользователь Аlexboy.

При этом часть пользователей назвала фанов "свиньями" из-за подобного поведения, а другая часть – оправдывает: "Пиво есть, а толчков нет, вот и результат", "Биотуалеты надо было подготовить к чемпионату, расставить везде. Или не знали, что фаны пиво пьют?"

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Ранее фаны ЧМ-2018 поделились впечатлениями о гостинице в РФ. "Это не отель, это машина времени! Мы уверены, что последним постояльцем здесь был Ленин. Честно скажу, каждую ночь я боялся, что из дыры в туалете вылезет монстр и съест меня. Единственный плюс гостиницы — местоположение, хоть в этом нам повезло", - написал один из них.

"Главред" писал, что потеряла Россия и чего ждать Украине от ЧМ-2018. Москва не получит тех имиджевых бонусов от проведения Чемпионата мира по футболу, на которые она рассчитывала.

Напомним, первым идею бойкота российского мундиаля озвучили в Великобритания. Довольно быстро британцев поддержали поляки, датчане и исландцы. В конечном итоге, бойкотировать ЧМ-2018 предложили сразу несколько десятков депутатов Европарламента.

В это же самое время в Украине сложилась интересная ситуация с бойкотом показов матчей российского мундиаля. "Общественное телевидение" отказалось от своих прав на трансляцию еще зимой 2018-го. Однако впоследствии их подхватил телеканал "Интер". Далее комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова поддержал законодательный запрет трансляций. Но во время очередного пленарного заседания депутаты не проголосовали за него.