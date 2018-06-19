"Красиво и страшно": людей в Сети поразило фото "Вторжение"

Многих людей поразил снимок фотографа Пола Цуя, на котором изображена одна из улиц китайского города Макао. Автор назвал его "Вторжение".

Он опубликован на сайте журнала National Geographic в рамках конкурса Travel Photographer of the Year.

Фотохудожник сумел использовать перспективу и построить композицию кадра таким образом, что большинство на первый взгляд принимает снимок за кадр из научно-фантастического фильма – "День независимости" или "Бегущие по лезвию".

В комментариях к фото люди отмечают, что вид на фото "красивый и в то же время страшный".

Ранее NASA опубликовала первое фото, сделанное телескопом-"охотником за планетами". На данный момент космический аппарат работает еще в тестовом режиме.