В Мексике звезда фильмов для взрослых устроила порношоу на памятнике: видео

В мексиканском городе Рио-Гранде сотрудники арестовали 38-летнюю порноактрису Мию Марин − после того, как она записала откровенный видеоролик прямо на монументе, посвященному известного политику и общественному деятелю Бенито Хуаресу.

Как сообщает британский таблоид Mirror, перед своим "перформансом" женщина "разогревалась", танцуя на шесте в нескольких ночных клубах.

Затем Марин, присев у подножия монумента, начала на камеру демонстрировать, что сняла с себя нижнее белье. Далее она вовсе сняла платье и взяла в руки небольшую секс-игрушку, которую тут же, прямо на памятнике, начала использовать. Вскоре порноактрису и ее двоих спутников-мужчин арестовали. На следующий день суд выписал им штраф за непристойное поведение. Несмотря на это, Марин все равно опубликовала получившийся порноролик в сети.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США пожарные снимали порно прямо на рабочем месте.