Порошенко стал "поросенком" по версии Google: фото

Поисковая система Google при запросе "поросенок" в первую очередь выдает президента Украины Петра Порошенко.

На это странное совпадение обратило внимание издание TJournal.

Среди других популярных вариантов – мультфильм "Приключения поросенка Фунтика" и художественный фильм "Бейб: Поросенок в городе".

Также поисковик по этому запросу выдает мем про поросенка Петра. При обращении с запросом об этой шутке предлагается ссылка на биографию президента Порошенко.

Ранее Google обнародовал топ-10 популярных мест отдыха по запросам украинцев. Возглавили рейтинг Турция и Затока.

Также в Google Maps появился украинский язык. В целом, в приложение добавили 39 языков.