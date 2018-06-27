В Британии Верховный суд признал, что гетеросексуалов дискриминируют

В Великобритании Верховный суд признал закон о гражданском партнерстве 2004 года, применяемый исключительно к однополым парам, не совместимым с "Европейской конвенцией о правах человека".

Соответствующее сообщение было опубликовано журналистами ВВС. Согласно обнародованным данным, суд признал полностью законным право гетеросексуальной пары вступать гражданское партнерство вместо заключения брака. В Верховном суде заявили о том, что данный закон равнозначен дискриминации и нарушению права британцев на ведение семейной жизни.

К слову, в Великобритании в гражданском партнерстве оба участника имеют такое же юридическое право касаемо наследования, налогов, пенсий и всего остального, как и в случае заключения брака.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США узаконили однополые браки.