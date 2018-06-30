В школе России выпускники получили "украинские" грамоты, фото

В российском городе Серов Свердловской области в средней общеобразовательной школе №22 выпускникам выдали грамоты с гербом и флагом Украины.

Такие документы получили только выпускники 11 А класса, ошибку допустила их классный руководитель, сообщили Znak.com в школе.

"Просто просмотрели. Конечно, никто не хотел этого делать специально. Рамка грамоты была скачана из Интернета. Никто не обратил внимания — ну, ленточка цветная. А потом кто-то уже увидел, что там нанесены и герб, и флаг Украины", — рассказали в учебном заведении.

Также в школе подчеркнули, что выпускники приносят грамотны обратно, и их заменяют на новые — российского образца.

Ранее в России в городе Уссурийск в школе №30 учеников младших классов наградили грамотой с гербом Украины. Учительнице, которая распечатала неправильные грамоты из Сети, объявили дисциплинарное взыскание.