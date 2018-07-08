В России горящую "Газель" пытались потушить фекалиями: видео

В российском городе Иваново на улице Парижской коммуны загорелся грузовик "Газель" с тентом. Оказать помощь попытался водитель проезжавшей мимо ассенизаторской машины с фекалиями.

Как сообщает местное издание Ivanovo News, возгорание вероятно случилось из-за возгорания проводки.

"На улице Парижской Коммуны областного центра сгорел грузовик "Газель" с тентом. На подмогу пришла ассенизаторская машина, проезжавшая мимо, – оперативно отреагировав, водители потушили пожар содержимым цистерны", - рассказывают очевидцы происшествия.

Однако на распространенных в YouTube кадрах видно, что фекалии из автомобиля брандспойтом выливают на полыхающую "Газель", однако грузовик все равно сгорает дотла.

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