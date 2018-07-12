В США замужняя женщина заплатила сексом автомеханику и погибла

Расплата за супружескую измену наступила быстро и неотвратимо.
Кахали Джонсон, постоянно проживающий в городе Ньюарка (штат Нью-Джерси, США), вернувшись с работы домой, обнаружил в гараже в недвусмысленной позе мертвыми жену и автослесаря.
Соответствующее сообщение опубликовал телеканал ABC. По предварительной версии событий, женщина расплатилась со слесарем сексом. Оба погибли, как свидетельствуют медики, из-за утечки угарного газа из выхлопной трубы автомобиля.
Проводится расследование инцидента. По предварительным данным, произошедшее — трагическая случайность. Отмечается, что в гараже не была установлена система оповещения об утечке газа.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в России женщина занялась с таксистом сексом и обвинила его в изнасиловании.