"Именно этого нам и не хватало": на талант-шоу для людей в отборочном туре победила собака. Видео

Жюри американского шоу "У Америки есть таланты" (America's Got Talent) осталось в восторге от выступления ретривера по кличке Оскар.

Собака спела – а точнее провыла – песню под музыкальный аккомпанемент своей хозяйки Пэм. Женщина подыграла псу на пианино. Фрагмент шоу был выложен на его YouTube-канале.

При этом критика жюри досталась Пэм, а не песику: по мнению главного судьи, женщине нужно научиться играть получше. Выступление же самого пса покорило как жюри, так и зрителей.

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Судьи отметили, что именно этого шоу и не хватало долгие годы – и своим голосованием отправили Оскара и его хозяйку в следующий этап.

Ранее в США выбрали самую уродливую собаку мира-2018. Соперниками Жа Жа были китайская хохлатая собака, чихуахуа и пекинес.

Напомним, хозяин собаки сделал панорамное фото со своим псом – и сильно пожалел. На панорамах движущиеся объекты нередко получаются искаженными.

Как сообщалось, пес испортил панораму Google Maps и стал звездой соцсетей. Настойчивая японская собака побежала за машиной, делающей снимки для Google Maps, и попала на фото панорамы.

Также собака породы сиба-ину прославилась в Сети "разговорами" с хозяйкой. На видео видно, как пес активно отвечал на вопросы девушки.

Кроме того, печальная собака из Германии покорила соцсети. Хозяйка уверяет, что ее питомец счастлив, несмотря на хмурый внешний вид.