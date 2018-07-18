В Киеве на Печерске поймали двухметрового питона: фото, видео

В Печерском районе Киева на опоре фонаря прохожие заметили питона, змею снял прибывший член Команды спасения животных.

Змею увидели на улице Жилянской, 54, ее длина составляла около двух метров, говорится на странице Команды в Facebook.

"Прибывший спасатель снял тигрового питона… с фонаря при помощи телескопической палки. О факте снятия питона уведомлена полиция", — отмечается в сообщении.

Позже животное передали частному специалисту на временное содержание. "... готовы вернуть змею владельцу, если он предоставит доказательства того, что змея принадлежит ему и расскажет, каким образом она оказалась на фонаре", — добавили в Команде спасения животных.

Напомним, в марте в Печерском районе Киева спасатели извлекли из вентиляционного канала жилого дома енота. Животное залезло в сантехнический люк для обслуживания труб, а оттуда попало в вентиляцию.