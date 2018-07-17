В США девушка-"спасатель" устроила откровенную фотосессиию на фоне тонущего купальщика

В Сети пользователи микроблогов Twitter возмутились из-за поведения девушки-"спасателя", которая проигнорировала тонущего во время ее фотосессии купальщика.

Пользовательница, скрывающаяся под ником @7oh7, выложила на всеобщее опубликовала в Twitter фото, на котором она позирует в красном "спасательском" купальнике.

"Спасатель на дежурстве", — подписала она снимок.

Сперва ее подписчики начали рассыпаться в восхищенных комментариях, впечатлившись ее внешностью. Однако вскоре самые внимательные обнаружили, что на заднем плане на фото тонул купальщик. Увеличив изображение, они убедились в том, что человек на снимке практически полностью, "с головой", под воду. Они предположили, что тонущий размахивал руками, пытаясь позвать на помощь.

Однако девушка не стала реагировать на комментарии, лишь молчаливо ретвитнув несколько возмущенных комментариев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Париже мужчина-малиец спас ребенка и получил французское гражданство.