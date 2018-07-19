"Небесная кара". В США британской туристке проткнуло ногу пляжным зонтом

На одном из пляжей в штате Нью-Джерси (США) ногу 67-летней туристки из Великобритании пронзил внезапно прилетевший пляжный зонт.

Соответствующее сообщение опубликовало британское издание "The Independent" со ссылкой на информацию, поступившую от местного шерифа Томаса Бойда.

По его словам, спасателям пришлось перерезать металлическое основание зонта болторезом – для того, чтобы нормально разместить пострадавшую в карету скорой помощи. Как заявляют очевидцы, зонт "принесло" ветром с другого конца пляжа.

Пострадавшая была гоститализирована. О степени серьезности полученной ею травмы пока ничего не известно.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в сад британца с неба упала мертвая акула.