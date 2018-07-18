"Ляля, Ясноведа, Златозар, Сварг". Стало известно, какие необычные имена дают киевляне детям

В столице Украины наиболее популярными именами в период с января по июнь нынешнего года среди девочек-младенцев стали София, Злата, Мария, Милана, а среди мальчиков − Максим, Артем, Александр и Дмитрий.

Соответствующее сообщение в среду, 18 июля, опубликовали представители пресс-службы теруправления юстиции по Киеву.

Среди самых необычных имен, которые наградили родители своих чад, значатся Ирис, Агая, Фаина, Ляля, Ясноведа, Златояра (женские) и Азарий, Марсель, Златозар, Сварг, Киприан, Закария (мужские).

По словам руководителя ведомства Станислава Куценко, всего за полгода в Киеве было выдано 17057 свидетельств о рождении.

Напомним, ранее сообшалось о том, что Светлана Лобода рассекретила необычное имя второй дочери.